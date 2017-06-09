США призвали Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара

2017-06-09 21:53 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет ослабить экономическую блокаду Катара.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабит блокаду Катара, не допустить дальнейшей эскалации между сторонами в регионе. Мы призываем также Катар ответственно подходить к обеспокоенности его соседей", - заявил Тиллерсон, выступая со специальным заявлением по ситуации вокруг Катара.