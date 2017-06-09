Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

2017-06-09 20:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева Президент Турции выразил глубокие соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву и близким покойного.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнование.

Главы государств отметили, что Натиг Алиев сыграл важную роль в развитии азербайджано-турецких связей, высоко оценили его заслуги в осуществлении энергетической политики Азербайджана, а также в реализации проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецких связей, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления дружественных и братских отношений между двумя странами.