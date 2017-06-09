В Баку внесены изменения в еще один автобусный маршрут

2017-06-09 20:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку внесены изменения в направление движения автобусов, курсирующих по регулярному автобусному маршруту №29.

Как сообщили Trend в пятницу в Бакинском транспортном агентстве, согласно внесенным изменениям, отныне автобусы, курсирующие по маршруту № 29, будут ездить напрямую до Бакинского международного автовокзала, не проезжая по улицам 20 января, Джавадхана и Х.Бабашова.

В настоящее время автобусы маршрута №29 курсируют в направлении Московского проспекта - улицы 20 января. В этом же направлении пролегают маршруты автобусов №159, 193 и 525, и, в целом, на данном участке перевозку пассажиров осуществляют 42 различных автобуса. Указанное изменение является важным с точки зрения частичного устранения пробок на пересечении улиц 20 января и Джавадхана (территория, называемая "Шамахинка"), за счет уменьшения количества транспортных средств, движущихся в этом направлении, а также связи поселка Бадамдар с Бакинским международным автовокзалом и станцией метро "Автовокзал".

Отметим, что в порядке тестирования автобусы №29 начнут курсировать по обновленной схеме маршрута с 10 июня.

(Текст: Талех Агавердиев)