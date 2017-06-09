Президент Ильхам Алиев поздравил главу Португалии и королеву Великобритании

2017-06-09 21:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Португалии Марселу Ребелу ди Созе.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Португалии.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

Также глава государства поздравил Королеву Великобритании и Северной Ирландии Ее величество Елизавету II.

"Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Вашего рождения.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного процветания и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.