В Манчестере из-за бесхозной сумки эвакуировали терминал аэропорта

2017-06-09 21:11 | www.trend.az | 3

Службы манчестерского аэропорта проводят эвакуацию из второго терминала из-за найденной бесхозной сумки, передает РИА Новости со ссылкой на газету Manchester Evening News.

"Из-за нахождения бесхозной сумки во втором терминале сейчас производится контролируемая эвакуация, это стандартная процедура", - заявил официальный представитель аэропорта.

Меры безопасности в Великобритании усилены после произошедшего 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" теракта - во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.