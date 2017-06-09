Глава Македонии поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-06-09 21:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Македонии Георге Иванов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Очень рад от имени граждан Республики Македония и от себя лично передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. От всей души желаю Вашей стране еще большего благополучия, повышения благосостояния Ваших граждан.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить удовлетворение высоким уровнем дружественных связей между Республикой Македония и Азербайджанской Республикой. Политический диалог на высшем уровне является одним из основных факторов, обеспечивающих дальнейшее развитие и углубление сотрудничества наших стран, в частности, в таких представляющих взаимный интерес сферах, как экономика, энергетика, культура, наука и образование. Уверен, что благодаря совместным усилиям наше сотрудничество и политические связи в предстоящий период будут развиваться еще более стремительными темпами.

Господин Президент, желаю Вам успешной деятельности в предстоящие годы, счастья в личной жизни и здоровья. Прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.