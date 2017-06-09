Van'da emniyet müdürlüğüne roketatarlı saldırı

2017-06-09 22:30 | www.trend.az | 1

Van'da PKK'lı teröristlerce Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, teröristler, iftar saatinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarla saldırdı. Roketatar mermisi binanın duvarına isabet etti. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Terör saldırısı, olayın yaşandığı yerin yakınında Gevaş ve Büyükşehir Belediyesince kurulan iftar çadırındaki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Kaynak: AA