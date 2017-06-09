Опубликован официальный некролог в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева

2017-06-09 21:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства подписались под некрологом в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Агаами оглу Алиева.

"Общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. 9 июня 2017 года на 70-м году жизни скончался министр энергетики Азербайджанской Республики Натиг Агаами оглу Алиев.

Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в городе Баку. После окончания средней школы он в 1965-1970 годах получал образование в Азербайджанском институте нефти и химии по специальности «горный инженер-геолог». В 1971–1974 годах Натиг Алиев учился в аспирантуре Института геологии Национальной Академии Наук Азербайджана, в 1975 году получил ученую степень кандидата геолого-минералогических наук, а в 2008 году - доктора экономических наук.

Начав трудовую деятельность в 1970 году в тресте «Азморнефтьразведка» Производственного объединения «Каспморнефтьгазпром» как техник-геолог, Натиг Алиев в 1974-1976 годах был младшим научным сотрудником Института геологии Национальной Академии Наук Азербайджана, в 1976-1979 годах младшим и старшим научным сотрудником научного центра «Каспий» Академии Наук. В 1979 году он был назначен на должность начальника геологического отдела в Комплексной морской геологоразведочной конторе Производственного объединения «Каспморнефтьгазпром» и проработал в этой должности до 1984 года, а 1984-1991 годах работал инструктором и заведующим сектором в отделе нефтяной и химической промышленности Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана.

Назначенный в 1993 году на пост президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Натиг Алиев занимал эту должность до 2005 года, в 2005-2013 годах был министром промышленности и энергетики, а с 2013 года до конца жизни - министром энергетики Азербайджанской Республики.

Долгие годы Натиг Алиев, не жалея знаний и умений для защиты национальных интересов Азербайджана, благодаря высокому профессионализму и инициативности осуществлял заслуживающую одобрения деятельность по подготовке и успешной реализации государственных программ и концепций развития, направленных на обеспечение энергетической безопасности страны. Натигу Алиеву принадлежат особые заслуги в успешной реализации новой нефтяной стратегии, начавшейся с «Контракта века», подписанного нашей республикой с транснациональными компаниями мира в сентябре 1994 года, подписании нефтегазовых соглашений, реализации таких глобальных проектов как Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и, в целом, достижении исторических успехов в энергетической отрасли Азербайджана. Он внес достойный вклад в налаживание отношений сотрудничества по «Южному газовому коридору», который считается глобальным проектом энергетической безопасности, и в реализацию проекта.

Специалистами с одобрением были встречены более 100 весомых научных исследований Натига Алиева как ученого-исследователя, касающихся поиска и разведки нефтегазовых месторождений в Каспийском море, а также изучения ряда вопросов энергетического сектора.

Плодотворные заслуги Натига Алиева, являющегося одним из известных специалистов в области международной энергетической политики, в обеспечении социально-экономического подъема и энергетической безопасности Азербайджана, координации работ по повышению эффективности использования энергетических ресурсов, развитии нефтяной промышленности и энергетики были высоко оценены. Он получил престижные награды ряда зарубежных стран, был удостоен одной из высших наград независимой Азербайджанской Республики – ордена «Шохрат».

Память об известном общественно-политическом деятеле, Заслуженном инженере, способном организаторе и отзывчивом человеке Натиге Алиеве всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!", - говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Артур Раси-заде, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Ягуб Эйюбов, Валех Алескеров, Гаджибала Абуталыбов, Акиф Ализаде, Шахин Мустафаев, Ровнаг Абдуллаев, Хошбахт Юсифзаде, Этибар Пирвердиев, Балабаба Рзаев, Натиг Аббасов.

Гроб с телом покойного будет установлен для прощания 10 июня 2017 года с 12.00 до 14.00 в здании Бакинского центра культуры имени Шахрияра (улица Рашида Бейбутова, 3).