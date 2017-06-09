Назначен посол Туркменистана в Азербайджане

2017-06-09 21:26 | www.trend.az | 2

АШХАБАД/ Trend/ - Мекан Ишангулыев назначен послом Туркменистана в Азербайджане. Соответствующие документы на заседании правительства в пятницу подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Так, постановлением главы государства Мекан Ишангулыев освобождён от должности консула Туркменистана в Российской Федерации (город Астрахань) в связи с переходом на другую работу.

Указами ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также он назначен Чрезвычайным и Полномочный Послом Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку).

(Автор: Гусейн Гасанов)