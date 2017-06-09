США заявили, что будут наносить удары по сирийской армии для самообороны

2017-06-09 21:39 | www.trend.az | 3

США будут применять силу против проправительственных сил в Сирии только для самообороны, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает в пятницу РИА Новости.

"Мы не будем атаковать кого-то, кроме ИГ, пока они не атакуют нас. Мы будем делать это только в целях самообороны", - сказал Дэвис журналистам.

Он напомнил, что именно с этим было связано нанесение ударов по проправительственным силам в районе города Ат-Танф на юге Сирии за последний месяц.