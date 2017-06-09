Стали известны некоторые подробности жестокого убийства в Массалинском районе - ОБНОВЛЕНО

2017-06-09 22:42 | www.apa.az | 2

Стали известны некоторые подробности двойного убийства в Массалинском районе.

Как передает южное бюро АПА, житель села Мийенкю Агаев Азер (1989 г.р.) вместе с женой Асудой Агаевой на почве семейно-бытового конфликта зарубили топором Этибара Агаева (1962 г.р.) и Рафигу Агаеву.

Совершив убийство, семейная пара закопала тела в сарае. Как стало известно, Этибар и Рафига Агаева исчезли 5 июня. Справлявшимся о них Э.Агаев рассказывал, что родители уехали в Россию.

В данный момент на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Убийцы задержаны и переданы следствию. Расследование по факту продолжается.

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21:31

В Масаллинском районе сын убил собственных родителей.

Как передает южное бюро АПА, житель села Мийенкю Азер Агаев убил Агаева Этибара Гияс оглу и Агаеву Рафигу Гурбан гызы.

По предварительным данным, покончив с родителями, убийца спрятал их тела в сарае.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По факту ведется расследование.