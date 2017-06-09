Ключевые министры прежнего кабинета Терезы Мэй сохранят свои посты

2017-06-09 21:48 | www.trend.az | 2

Ключевые министры прежнего кабинета под руководством Терезы Мэй сохранят за собой посты в новом правительстве, которое будет сформировано по итогам состоявшихся восьмого июня досрочных парламентских выборов, сообщила в пятницу премьерская канцелярия, передает ТАСС.

Среди тех, кто остался на своих постах, названы министр финансов Филип Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, министр обороны Майкл Фэллон, глава МВД Эмбер Радд, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Ранее британская пресса выдвигала предположение, что Джонсон может получить повышение и оказаться на вновь созданном посту заместителя главы правительства, а своей должности, которая является второй по значимости в правительстве после премьерской, может лишиться Хаммонд. Однако в итоге наиболее реальная угроза не попасть в состав правительства минувшей ночью замаячила перед Радд, поскольку глава МВД с большим трудом и только после пересчета избирательные бюллетеней обеспечила себе победу на выборах в своем избирательном округе, опередив ближайшего преследователя всего на 346 голосов.

Ранее Мэй обещала в скором времени сформировать кабинет министров. "Сегодня я сфокусирована на формировании кабинета министров. Скоро я его сформирую, - сказала она в видеообращении, которое было показано в пятницу в эфире телеканала Sky News. - Мы единственная партия, которая в состоянии сделать это, сформировать правительство в национальных интересах". Она подчеркнула, что такое право у нее есть на том основании, что консерваторы на состоявшихся восьмого июня досрочных всеобщих выборах получили больше всего голосов и мест в Палате общин.

Однако при этом тори потеряли парламентское большинство, которое у них было с 2015 года. По этой причине Мэй извинилась переде коллегами по партии за результаты выборов. "Я извиняюсь перед всеми кандидатами и тружениками партии, кто не добился успеха, но также особенно извиняюсь перед теми членами парламента и правительства, кто так много сделал для нашей страны, но потерял свои места", - заявила она в видеообращении, показанному по британскому ТВ.

По итогам состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборов Консервативная партия потеряла парламентское большинство, завоевав 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин (результаты голосования в одном из избирательных округов еще не оглашены, поэтому окончательные итоги выборов будут скорректированы. - Прим. ТАСС). Такой результат вынудил Мэй приступить к формированию правительства меньшинства при парламентской поддержке

Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, получившей 10 мест в парламенте, необходимых для того, чтобы обеспечить тори парламентское большинство минимум в 326 мест.