Двое турецких солдат погибли в результате нападения боевиков РПК
2017-06-09 21:53 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ширнак совершено вооруженное нападение на воинскую часть, сообщает в пятницу Анадолу.
В результате нападения боевиков РПК на воинскую часть погибюли двое военнослужащих ВС Турции, еще трое были ранены.
В районе происшествия начата операция против террористов РПК.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.