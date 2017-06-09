Двое турецких солдат погибли в результате нападения боевиков РПК

2017-06-09 21:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ширнак совершено вооруженное нападение на воинскую часть, сообщает в пятницу Анадолу.

В результате нападения боевиков РПК на воинскую часть погибюли двое военнослужащих ВС Турции, еще трое были ранены.

В районе происшествия начата операция против террористов РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.