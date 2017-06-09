МОК предложил одновременно выбрать хозяев Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

2017-06-09 22:16 | www.trend.az | 5

Страны-хозяйки Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут определены одновременно в сентябре, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

C таким предложением выступил Международный олимпийский комитет, инициативу озвучил глава организации Томас Бах. По его словам, руководство МОК единогласно одобрило эту идею.

На проведение Игр-2024 претендуют только два города: Париж и Лос-Анджелес. Таким образом, на сессии МОК в Лиме, которая намечена на сентябрь, будет объявлено, что оба эти города смогут принять Олимпийские игры. Французская столица считается фаворитом борьбе за ОИ-2024, поэтому Лос-Анджелесу, предположительно, достанутся Игры-2028.