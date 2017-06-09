В туристическом районе Мексики в тайных захоронениях нашли 18 тел

2017-06-09 22:39 | www.trend.az | 6

Тела 18 человек обнаружены в тайных захоронениях неподалеку от туристического города Сан-Хосе-дель-Кабо в Мексике, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру штата Южная Нижняя Калифорния.

По информации ведомства, могилы найдены рядом с дорогой к национальному парку Кабо-Пульмо. Пока опознать убитых не удалось, прокуратура призвала людей, у которых есть пропавшие без вести родственники, сдать анализы ДНК для проведения генетического сравнения.

Муниципалитет Лос-Кабо, известный своими туристическими достопримечательностями, в последние годы стал местом жестокого противостояния между враждующими за контроль над поставками наркотиков группировками.