Назначен посол Туркменистана в Азербайджане

2017-06-09 23:20 | www.oxu.az | 3

Мекан Ишангулыев назначен послом Туркменистана в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, cоответствующие документы на заседании правительства в пятницу подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Так, постановлением главы государства Мекан Ишангулыев освобождён от должности консула Туркменистана в Российской Федерации (город Астрахань) в связи с переходом на другую работу.

Указами ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также он назначен Чрезвычайным и Полномочный Послом Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку).

C.Б.

