США направили в Великобританию бомбардировщики В-2

2017-06-09 23:05 | www.trend.az | 4

США направили дислоцирующиеся на базе ВВС Уайтмэн (штат Миссури) стратегические бомбардировщики В-2 Spirit в Соединенное Королевство, они должны прибыть в британский Фэрфорд, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Европейского командования ВС США.

В нем отмечается, что самолеты примут участие "в регулярных операциях" по сдерживанию, а также укреплению уверенности союзников.

При этом в командовании подчеркивают, что эти В-2, число которых не уточняется, не станут участвовать в учениях BALTOPS 2017 и будут находиться в регионе "в течение короткого времени".