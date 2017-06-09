Трам считает, что благодаря США страны НАТО стали больше тратить на оборону

2017-06-09 23:31 | www.trend.az | 3

Благодаря действиям Вашингтона страны НАТО стали тратить больше средств на оборону, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Благодаря нашим усилиям деньги стали притекать (в НАТО). Другие страны начали понимать, что необходимо платить", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Глава Белого дома поблагодарил Румынию за увеличение своего оборонного бюджета. "Мы надеемся, что другие страны последуют ее примеру", — сказал президент США.