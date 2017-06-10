Закопанного в Подмосковье заживо азербайджанца «заказал» земляк

2017-06-10 00:15 | www.oxu.az | 3

Задержан предполагаемый организатор похищения московского бизнесмена-азербайджанца 41-летнего Хикмета Салаева, которого преступники заживо закопали возле Люберецкого кладбища. Организатором преступления оказался азербайджанец Хафиз Новрузов.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщил информированный источник в правоохранительных органах России.

В настоящее время разыскиваются соучастники преступления. Что же касается Новрузова, то он был партнером Салаева по бизнесу.

Похищение было совершено в ночь с 20 на 21 апреля этого года. Бандиты вымогали у Салаева, занятого в торговом бизнесе, 30 миллионов рублей. Похищенного Салаева закопали в траншее возле кладбища.

Злоумышленники связались с младшим братом предпринимателя Исмаилом Салаевым и только после того, как тот отдал похитителям 1,2 миллиона рублей и автомобиль марки BMW 535 модели, они указали ему местонахождение брата. Салаева нашли и госпитализировали, у него зафиксировали травму головы, перелом ребер и другие травмы. В настоящее время пострадавший находится дома, его жизни ничего не угрожает.

По факту похищения Салаева возбуждено уголовное дело. Между тем, по данным российских СМИ, Салаев попал в такую неприятную историю из-за своего близкого родственника, который взял у Новрузова деньги взаймы. Когда же Новрузов потребовал возврата, должник посоветовал ему получить сумму с Салаева, который якобы не рассчитался с ним.

Новрузов не стал дожидаться, пока ему вернут деньги, и прибегнул к радикальному и незаконному методу выбивания долга. Он обратился к услугам криминального элемента, о котором известно только прозвище («Прокладка»). Последний пригласил Салаева на встречу в офисе Новрузова. По словам Салаева, когда он приехал на место встречи, его там караулили несколько десятков вооруженных людей. Бандиты заявили, что теперь он должен выплатить не 1,5 миллиона, а 30 миллионов рублей.

Решить дело, заплатив такую сумму, Салаев отказался. Тогда преступники избили его, затем отвезли в салоне внедорожника к Люберецкому кладбищу, где поместили в ров и закопали, оставив снаружи только голову. До утра преступники вели переговоры с родственниками Салаева, который все это время находился буквально под землей. Только после того, как бандиты пришли к соглашению с его братом, Салаев был освобожден из плена.

C.Б.

