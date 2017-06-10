"Сговора" с РФ не было, источником утечек являлся экс-директор ФБР Коми - Трамп

2017-06-10 00:15 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп в пятницу в очередной раз заявил, что у него не было никакого "сговора" с российскими властями и он не пытался препятствовать отправлению правосудия, передает ТАСС.

При этом американский лидер открыто обвинил директора ФБР Джеймса Коми в утечках информации.

"Не было сговора, не было помех, он (Коми) - источник утечек", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что не требовал от директора ФБР лояльности и не призывал его прекратить расследование в отношении президентского помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, выразив готовность подтвердить это под присягой.