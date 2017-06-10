Трамп считает Катар спонсором терроризма

2017-06-10 00:27 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и потребовал от ближневосточного государства положить конец этому.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Reuters.

На совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Трамп заявил, что Катар исторически был спонсором терроризма «на очень высоком уровне».

«Ни одна цивилизованная нация не может принять насилие или разрешить этой злобной идеологии распространиться на своей территории», — сказал Трамп.

C.Б.

