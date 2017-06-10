Эрдоган: “Турция продолжит оказывать поддержку Катару”

2017-06-10 01:53 | www.apa.az | 3

Турция продолжит оказывать поддержку Катару.

Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"До сегодняшнего дня я не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму".

Он призвал остановить "блокаду" Катара, отметив, что Саудовская Аравия должна взять на себя ответственность по примирению государств региона.

"У меня есть требование к Саудовской Аравии: вы самая крупная и сильная страна в регионе. Не при помощи боевых действий вы должны стать лидером содружества в регионе, вы должны всех объединить", - сказал Эрдоган.