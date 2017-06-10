Турция продолжит оказывать все виды поддержки Катару - Эрдоган

2017-06-10 02:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит оказывать все виды поддержки Катару, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

"В Катаре объявляют террористическими организациями фонды, созданные в различных целях. Так нельзя. Я тоже знаю эти фонды. До сегодняшнего дня я не становился свидетелем того, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму", - сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Турция "продолжит оказывать все виды поддержки Катару".

"У меня есть просьба к Саудовской Аравии: вы самая крупная и сильная страна в заливе… не при помощи боевых действий вы должны стать лидером содружества (в регионе), вы должны всех объединить", — сказал Эрдоган.