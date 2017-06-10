Трамп планирует встретиться с Путиным

2017-06-10 02:18 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время запланированной на июль поездки американского лидера в Европу.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило в пятницу агентство Bloomberg, которое ссылается на неназванного представителя властей США.

По его данным, Трамп намерен встретиться с Путиным "через несколько недель, во время поездки в Европу, где американский лидер планирует посетить саммит "Инициативы трех морей" в Польше, а также саммит G20 в Германии".

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов РФ и США может состояться на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля.