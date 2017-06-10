Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 - РЕЗУЛЬТАТЫ
2017-06-10 02:56 | www.apa.az | 2
9 июня в группах А, В и Н европейской квалификации к чемпионату мира-2018 состоялись матчи шестого тура.
Как сообщает АПА, в группе А Швеция одержала волевую победу над Францией и возглавила секстет. В других матчах группы Беларусь выбила Болгарию из погони за путевку на чемпионат мира, а Нидерланды разгромили Люксембург.
В группе В без очковых потерь продолжает идти Швейцария, которая в отчетном туре без проблем обыграла Фарерские острова. Португалия одержала пятую победу подряд и является единственным конкурентом швейцарцев за прямую путевку на мундиаль. Остальные команды этих шансов практически лишились. Отметим сенсационную победу Андорры над Венгрией, благодаря которой пиренейцы покинули последнее место в группе.
В группе Н Бельгия одержала пятую победу в шести матчах и является главным претендентом на выход на чемпионат мира. Греция и Босния и Герцеговина поделили очки в очной встрече и поспорят за второе место.
Группа А
Швеция - Франция 2:1
Голы: Дурмаз, 43, Тойвонен, 90+3 - Жиру, 37
Нидерланды - Люксембург 5:0
Голы: Роббен, 21, Снейдер, 34, Вейналдум, 62, Промес, 70, Янссен, 84 (с пенальти)
Беларусь - Болгария 2:1
Голы: Сиваков, 33 (с пенальти), Савицкий, 80 - Костадинов, 90+1
Группа В
Фарерские острова - Швейцария 0:2
Голы: Джака, 36, Шакири, 59
Латвия - Португалия 0:3
Голы: Роналду, 41, 63, Силва, 67
Андорра - Венгрия 1:0
Гол: Ребес, 26
Группа Н
Греция - Босния и Герцеговина 0:0
Эстония - Бельгия 0:2
Голы: Мертенс, 31, Шадли, 86
Гибралтар - Кипр 1:2
Голы: Эрнандес, 30 - Чиполина, 10 (в свои ворота), Сотириу, 87