Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании

2017-06-10 03:05 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.

Как передает АПА, в письме говорится: "Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Вашего рождения.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного процветания и благополучия".