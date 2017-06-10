Белый дом: встреча лидеров России и США на полях G20 пока не согласована

2017-06-10 03:16 | www.apa.az | 4

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в Гамбурге пока не согласована.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, это подтвердили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.

"Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения", — сказал собеседник агентства.

Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп намерен встретиться с Путиным "через несколько недель во время поездки в Европу, где американский лидер планирует посетить саммит "Инициативы трех морей" в Польше, а также саммит G20 в Германии".