Ученые назвали четыре главных фактора высокой продолжительности жизни

2017-06-10 03:10 | www.trend.az | 4

Группа исследователей из Швеции назвала четыре главных фактора, напрямую связанных с увеличением продолжительности человеческой жизни, передает РИА Новости со ссылкой на портал Medical Xpress.

Ученые полагают, что важнейшими элементами, помогающими достичь глубокой старости, являются регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление спиртных напитков (не более 14 алкогольных единиц в неделю, единица равна примерно 30 граммам водки), а также сбалансированная по содержанию питательных веществ и витаминов диета.

В исследовании приняли участие свыше 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет.