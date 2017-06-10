Верховный избирательный суд в Бразилии выступил против отставки президента

2017-06-10 04:03 | www.trend.az | 4

Большинство членов Верховного избирательного суда Бразилии в пятницу проголосовали против отставки президента Мишела Темера, передает РИА Новости.

Из семи судей за отставку высказались трое, против – четверо. Заседание шло в прямом эфире местного телевидения.

Суд рассматривал дело о незаконном финансировании кампании 2014 года, когда президентом была избрана Дилма Роуссефф, а Темер шел вместе с ней на выборы как претендент на пост вице-президента. В итоге эти обвинения судом отвергнуты.

Если бы суд признал данные нарушения, итоги тех выборов могли быть объявлены недействительными, а сам Темер – лишен президентского мандата. Однако у Темера даже в таком случае было бы достаточно времени, чтобы подать апелляцию на решение суда.