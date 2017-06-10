Полиция задержала нового подозреваемого в причастности к теракту в Лондоне

2017-06-10 05:03 | www.apa.az | 3

Британская полиция объявила о новом аресте в связи с терактом на Лондонском мосту.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно заявлению столичной полиции, на востоке Лондона был задержан мужчина 27 лет. Арест производился в его квартире в районе Илфорд. Сейчас там проводятся обыски.

На данный момент под стражей находятся еще пять человек по подозрению в причастности к атаке на Лондонском мосту. Всего полиция задержала 18 человек в связи с данным терактом.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.