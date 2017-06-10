Состоятся переговоры глав МИД России и Катара

2017-06-10 06:12 | www.apa.az | 4

Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который накануне прибыл в Москву с визитом.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», министры обсудят международную и двустороннюю повестку дня, а так же ситуацию в регионе.

5 июня стало известно, что ОАЭ, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и Мальдивские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром. Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе, "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".