Гроб с телом Натика Алиева отправлен из Стамбула в Баку

2017-06-10 07:07 | www.apa.az | 3

Гроб с телом скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджан Натига Алиева отправлен в Баку.

Как сообщает турецкий корреспондент АПА, сегодня днем будет проведена церемония прощания с министром. Н.Алиев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

На прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натик Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.