Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки
2017-06-10 07:57 | www.trend.az | 2
Землетрясение магнитудой 4,0, произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, передает Интерфакс со ссылкой на Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Подземные толчки были зарегистрированы в субботу рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 70 километров в 125 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.
Расстояние от эпицентра землетрясения до брега составило 106 километров.
Спасатели подчеркивают, что это землетрясение в краевом центре не ощущалось. Угроза цунами отсутствует.