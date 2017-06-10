Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки

2017-06-10 07:57 | www.trend.az | 2

Землетрясение магнитудой 4,0, произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, передает Интерфакс со ссылкой на Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Подземные толчки были зарегистрированы в субботу рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 70 километров в 125 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Расстояние от эпицентра землетрясения до брега составило 106 километров.

Спасатели подчеркивают, что это землетрясение в краевом центре не ощущалось. Угроза цунами отсутствует.