ЕБРР примет решение о финансировании TANAP в ближайшие месяцы (Эксклюзив)

2017-06-10 08:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в ближайшие месяцы Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) примет решение о выделении кредита в размере 500 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщил Trend источник в ЕБРР.

"Все проекты, финансируемые ЕБРР должны соответствовать целому ряду важных критериев. В случае с TANAP, эти критерии также включают в себя соответствие с экологическими и социальными стандартами и другие условия, включая обеспечение здравоохранения населения, безопасности и биоразнообразия в местах, расположенных вдоль маршрута трубопровода", - сказал источник.

Говоря о приоритетах деятельности банка в Азербайджане, источник отметил, что ЕБРР фокусируется на поддержке местных корпораций посредством прямого финансирования, помогая банкам-партнерам в предоставлении кредитов малым, средним и микро-предприятием; оказании поддержки банкам-партнерам в разработке новых финансовых инструментов для улучшения доступа к финансированию предприятий, управляемых женщинами-предпринимателями; обеспечении конкуренции и улучшении бизнес-среды для углубления реформ; осуществлении инвестиций в энергетические проекты, повышающих эффективность и энергетическую безопасность.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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