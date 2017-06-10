Государственный реестр туризма будет открыт для всех кто оказывает услуги туризма - министр

2017-06-10 08:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный реестр туризма будет открыт для всех, кто оказывает услуги туризма, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По словам министра, каждый, кто оказывает услуги туризма, сможет входить в эту систему и разместить о себе информацию. А министерство культуры и туризма совместно с соответствующими общественными структурами будет проверять информацию размещенную в систему со стороны компаний, отелей или людей.

"Если там не будет ни адреса, ни имени и если выйдет неизвестная ситуация с добавившим информацию, то мы не добавим их в основной список реестра. Мы будем привлекать компании добавленные в реестры ко всем международным мероприятиям, к программам повышения образования и улучшения обслуживания, организационным вопросам. Поэтому компании никогда не должны терять свою профессиональность. Это обязательное условие. Потому что мы, как государство, должны думать о бизнес среде, в то же время и о туристах", - сказал министр.

Гараев отметил, что в Государственном реестре туризма будут размещена информация и о уровне звезд отелей.

"После проведения проверки мы определим, что он имеет 3,4,5 звезд или вообще не имеет звезд. Предприятие может оказывать услуги если даже не имеет звезд. Если предоставляет спальню и нормальную еду, то может функционировать даже без звезды. Но все должны знать, что он не имеет звезды" - сказал министр.

Гараев добавил, что в стране не должны быть несертифицированных гидов.

"Поэтому рекомендую туристическим компаниям, чтобы они зарегистрировали всех гидов с которыми совместно работают. Эти люди должны быть сертифицированы", - сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева)