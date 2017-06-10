Меркель призвала страны Персидского залива найти решение в ситуации с Катаром

2017-06-10 09:10 | www.oxu.az | 3

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны Персидского залива должны найти выход для урегулирования ситуации вокруг Катара, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы обеспокоены ситуацией в Катаре, все страны Персидского залива должны работать вместе для поиска решения», - заявила Меркель.

Она отметила, что в процесс по деэскалации кризиса должны быть вовлечены Иран, Турция и непосредственно Катар.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Персидского залива снять блокаду с Катара. При этом американский лидер Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма.