Полиция задержала нового подозреваемого в связи с терактом в Лондоне‍

2017-06-10 09:33 | www.oxu.az | 2

В рамках расследования теракта на Лондонском мосту на востоке британской столицы задержан 27-летний мужчина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Скотленд-Ярде. Арест производился в квартире подозреваемого в районе Илфорд. Также правоохранители провели там обыски.

Сейчас под стражей находятся еще пять человек по подозрению в причастности к теракту. Всего правоохранительные органы задержали по этому делу 18 человек.



Двойной теракт в центре Лондона произошел в ночь на 4 июня. Грузовик совершил наезд на пешеходов, после чего продолжил движение и проехал до рынка Боро. Там машина остановилась, из нее вышли трое мужчин, которые начали атаковать прохожих охотничьими ножами. В результате погибли семь человек, еще 50 пострадали. Нападавшие были застрелены полицией.​ На телах мужчин позже обнаружили муляжи взрывных устройств. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная организация «Исламское государство».