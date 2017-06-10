Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Катар

2017-06-10 09:40 | www.oxu.az | 2

«Турция продолжит оказывать поддержку Катару».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«До сегодняшнего дня я не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму».

Он призвал остановить «блокаду» Катара, отметив, что Саудовская Аравия должна взять на себя ответственность по примирению государств региона.

«У меня есть требование к Саудовской Аравии: вы самая крупная и сильная страна в регионе. Не при помощи боевых действий вы должны стать лидером содружества в регионе, вы должны всех объединить», - сказал Эрдоган.

Э.А.

