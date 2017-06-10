Эмир Катара отменил визит в Турцию

2017-06-10 09:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отменил визит в Турцию, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

На прошлой неделе Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о проведении 10 июня встречи в Турции.

Причиной отмены визита Эмира Катара в Турцию являются последние событие в регионе.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран, разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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