Зарифа Салахова приняла участие в передаче "Поле чудес" (ФОТО)

2017-06-10 09:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги Азербайджана, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова, приняла участие в транслируемой по российскому "Первому каналу" популярной телевизионной игре "Поле чудес", ведущим которой является Леонид Якубович, сообщает Trend Life.

Во время передачи, вышедшей в эфир 9 июня, Зарифа Салахова подарила Леониду Якубовичу миниатюрные книги, посвященные Азербайджану. Она подчеркнула, что данные издания вошли в Книгу рекордов Гиннеса.

Отметив, что эти книги являются ценным подарком, Леонид Якубович выразил признательность.

Телепередача выходит с 1990 года. В съемках принимают участие игроки из России, а также из постсоветских государств.

(Автор: Джани Бабаева)