Гроб с телом Натига Алиева доставлен в Баку – ОБНОВЛЕНО

2017-06-10 09:53 | www.oxu.az | 3

Гроб с телом скончавшегося в стамбульской клинике министра энергетики Азербайджана Натига Алиева доставлен в Баку.

Напомним, что церемония прощания пройдет сегодня. Натиг Алиев будет предан земле во II Аллее почетного захоронения.

09:22

Гроб с телом скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджан Натига Алиева отправлен в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня днем будет проведена церемония прощания с министром. Н.Алиев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.



На прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натик Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.

З.Г.