Türkiye'nin Barzani planı

2017-06-10 09:57 | www.trend.az | 1

Barzani'nin referandum dayatmasında ısrar etmesi halinde Türkiye'nin bir dizi tedbiri hayata geçireceği iddia ediliyor.

Barzani'nin 25 Eylül'de yapılacağını açıkladığı sözde bağımsızlık referandumu, bölgedeki Türkmen ve Arapları dışlayan bir kaos projesi. Irak Kürt yönetimi Türkiye'nin uyarılarını dinlemediği takdirde bir dizi eylemi içeren plan masada: Habur bir süreliğine kapatılacak, Kerkük petrolünün satışı sınırlanacak, bundan böyle Bağdat 'tek ve yegane muhatap' kabul edilecek...

Kuzey Irak Yönetimi, bölgeyi ateş topuna çevirecek bombanın fitilini ateşlemek üzere. Türkiye’yi parçalanmış halde gösteren ABD merkezli haritaları gerçekleştirme yolunda en önemli adım, büyük krizler doğuracak oldu-bitti bir hamleyle atılıyor. 25 Eylül 2017’de bağımsızlık referandumuna gideceklerini açıklayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak’ı parçalama anlamına gelen Kürt devletinin sınırları içinde Erbil, Duhok, Süleymaniye’nin dışında Hanekin, Sincar, Mahmur ve Kerkük’ü de saydı.

TÜRKİYE’NİN SİNİR UCU

Bin yıldır Kürtlerle birarada yaşayan Arap ve Türkmenlerin taleplerini hiçe sayan referandum dayatmasının, Suriye trajedisine ek olarak Körfez’de başgösteren krizin hemen ardından vukû bulması dikkat çekiyor. Ankara’nın bütün iyi niyetli adımlarına rağmen, kontrol ettiği topraklarda terör örgütü PKK’nın varlığına göz yuman ve Sincar’ın ikinci Kandil yapılmasına izin veren Barzani yönetimi, son ‘bağımsızlık’ hamlesiyle Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynuyor. Kuzey Irak’ta oluşturulmaya çalışılan fiili durum, eğer acilen müdahale edilmezse Türkiye’nin beka problemi haline gelecek.

BARZANİ ISRAR EDERSE...

Erbil yönetiminin referandum dayatmasında ısrar etmesi halinde Türkiye'nin bir dizi tedbiri hayata geçireceği iddia ediliyor. Türkiye'nin Irak'a açılan tek sınır kapısı Habur'un bir süreliğine kapatılması Barzani'ye uygulanması düşünülen seçeneklerden sadece biri. Şimdiye dek birçok güç odağına karşı Ankara tarafından korunan Barzani, bir ABD-İsrail projesi olan sözde 'bağımsız' Kürdistan haritasında ısrar ederse Türkiye'nin desteğini bütünüyle kaybedecek. Ankara bundan böyle Bağdat'ı Irak'ta 'tek ve yegane muhatap' kabul edecek.

TÜRKMENLER UYARIYOR

Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşed Salihi, IKBY ‘bağımsızlık referandumu’ planına tepki göstererek, “Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgenin bu referanduma katılmasını kesinlikle kabul etmeyeceğiz” dedi. Kararı başta Kürtler olmak üzere ülkenin tüm kesimleri için ‘riskli bir adım’ olarak nitelendiren Salihi, ekonomik ve siyasi sorunlarla baş edemeyen bölge yönetiminin bu adımla birlikte halkını da tehlikeye atacağını belirtti. Salihi, “Kürtler, uzun yıllardır verdikleri mücadele sonucunda elde ettikleri önemli kazanımları da bu riskli adımla kaybedebilirler” açıklaması yaptı. Kürtler arasında da referandum konusunda tam bir uzlaşma olmadığına dikkati çeken Salihi, “Kürt siyasi partileri birçok konuda olduğu gibi bu konuda da pek anlaşmış görünmüyor. İslami partiler ve muhalif Değişim Hareketi (Goran) bu adımdan yana değil” diye konuştu. Salihi, özellikle Kerkük, Tel Afer ve Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin ağırlıklı olduğu bölgelerin sözkonusu referanduma dahil edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı, aksi bir girişimin dayatılması durumunda krizin toplumsal çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yaptı.

YENİ ŞAFAK