В Австрии официально запретили ношение мусульманских бурок

2017-06-10 10:05 | www.oxu.az | 3

Австрийские власти в пятницу окончательно утвердили закон об интеграции мигрантов в стране, помимо прочего, запрещающий ношение полностью закрывающей лицо женской мусульманской одежды, в частности, именуемой «бурка», в общественных местах.

Как передает Oxu.az со ссылкой на РИА Новости, после утверждения документа на уровне всех ветвей власти, он был подписан президентом страны Александром Ван дер Белленом, опубликован в федеральном вестнике законов и с пятницы вступил в силу.

Запрет же начинает работать с 1 октября текущего года. Нарушение этой нормы будет караться штрафом в размере 150 евро.

Кроме этого, закон вводит обязательные курсы немецкого языка. Отказ от этого скажется на социальных гарантиях, которые предоставляют австрийские власти. Программа интеграции будет стоить федеральному бюджету 100 миллионов евро в год.

Также этот документ, помимо запрета ношения бурки, вводит запрет на покрывание головы платком для чиновников, судей и прокуроров и также запрещает салафитское толкование Корана.

Салафиты — сторонники фундаменталистского направления в исламе, выступающие за возврат к той религии, которая была при жизни пророка Мухаммада.