İhracatın yarısı 500 firmadan

2017-06-10 10:04 | www.trend.az | 1

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk bin şirketi açıklandı. TİM’in 2016 verilerine göre; ilk bin firmanın toplam ihracat içindeki payı yüzde 57,3 oldu. Toplam ihracatın yüzde 48,8’ini ise ilk 500 firma yapıyor. Araştırma 10 firmanın 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını da gösteriyor. Yıllardır en çok ihracat yapılan ülke olan Almanya’dan elde edilen ihracat geliri; geçen yıl yüzde 4,3 artarak 14 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 15 yıldır yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan İlk 1000 İhracatçı Firma araştırmasının 2016 yılı sonuçları dün açıklandı. Araştırmayı göre; en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında zirvenin sahibi 3,96 milyar dolarlık ihracat ile Ford Otomotiv oldu. Listenin ikinci sırasında ihracatını yüzde 55 artırarak 3,19 milyar dolara çıkaran Tofaş Türk Otomobil ve üçüncü sırada ise ihracatı yüzde 5 artışla 2,8 milyar dolar olan Oyak-Renault Otomobil yer aldı.

İLK BİNİN İHRACATI 81 MİLYAR DOLAR

TİM İlk 1000 verilerine göre; firmaların geçen yılki toplam ihracat rakamı

yüzde 1,13 azalarak 81,4 milyar dolar olurken, toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 57,3 olarak gerçekleşti. Toplam ihracatın yüzde 48,8’ine ilk 500 firma, yüzde 8,5’ine ise İkinci 500 firma imza attı. Yıllardır en çok ihracat yapılan ülke olan Almanya’dan elde edilen ihracat geliri; yüzde 4,3 artarak 14 milyar dolar oldu. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında en çok daralan Pazar, Orta Doğu’da yaşanan gerilimler yüzünden Irak olurken, ülke grupları bazında en fazla ihracatta ise 68,3 milyar dolarlık rakamı ile AB ilk sırada yer aldı.

OTOMOTİV EN FAZLA PAYI ALDI

Araştırmaya göre veriler şu şekilde gerçekleşti: Geçen yıl İlk 1000’in yüzde 65,1’ini üretici ihracatçı oluşturdu. İlk 1000 Firmanın sektörel performanslarına göre, otomotiv sektörü geçen yıl yüzde 27,2 pay alarak lider olurken, toplam 22 milyar 184 milyon dolar ihracat yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisinde yüzde 12,5 pay ile ikinci sırada, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yüzde 9,7 pay ile üçüncü oldu. Firma sayısı olarak 179 firma hazır giyim ve konfeksiyon, 106 firma ile kimyevi maddeler ve 100 firma ile otomotiv ilk 3’te yer alan sektörler oldu.

İlk 1000 içindeki 549 firma kapasite kullanım oranlarını paylaşırken, bunların arasında tam kapasite çalışan firma sayısı 118 oldu. Geçen yıl ilk 1000 firmanın toplam istihdamı 567 bin olarak geçekleşti.

GAZİANTEP İLK BEŞTE

Yine İlk 1000 firmanın bölgesel dağılımında Marmara Bölgesi 586 firma ile birinci sırada yer alırken, İstanbul ise 434 firma ile iller bazında birinci oldu. İstanbul, aynı zamanda 57,4 milyar dolar ile Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ili oldu. İstanbul’u 13 milyar dolar ile Bursa ve 10,2 milyar dolar ile Kocaeli, 7,9 milyar dolar ile İzmir ve 6,3 milyar dolarlık ihracat ile Gaziantep izledi.

Hedef 50 firmanın 1 milyar doları geçmesi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Listede 1 milyar dolar barajını geçen 10 firma bulunuyor. 2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın 1 milyar dolar ihracat barajını aşması. Bu hedefe ulaşmak için daha yüksek katma değere sahip ürünler ihraç etmeliyiz. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yatırım yapmalıyız” dedi. Büyükekşi, İlk 1000 firmanın yılsonu tahminlerine ilişkin olarak “Dolar kuru tahmini 3,86, Euro kuru tahmini ise 4,11 oldu. Bu yıl Türkiye ihracatının yüzde 9,5 artarak 156 milyar dolar olarak tahmin edildi. TİM olarak biz de yılsonunda 155 milyar dolar olarak koyduğumuz hedefi aşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

2016 YILI İHRACATININ İLK 20 FİRMASI

*Ford

*Tofaş

*Oyak-Renault

*Kibar Dış Ticaret

*Türkiye Petrol Rafinerileri

*Vestel

*Toyota

*Arçelik

*Bosch

*TGS Dış Ticaret

*Mercedes-Benz Türk

*Habaş

*Ferrero Fındık

*BSH Ev Aletleri

*Eti Maden

*Şişecam

*İçdaş Çelik

*Pergamon Status

*Araştırmaya Katılmıyor

*Tusaş