Прошли очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018

2017-06-10 10:14 | www.oxu.az | 3

В пятницу, 9 июня, в группах А, В и Н европейской квалификации к Чемпионату мира-2018 состоялись матчи шестого тура.



Как передает Oxu.Az, в группе А Швеция одержала волевую победу над Францией и возглавила секстет. В других матчах группы Беларусь выбила Болгарию из погони за путевку на чемпионат мира, а Нидерланды разгромили Люксембург.

В группе В без очковых потерь продолжает идти Швейцария, которая в отчетном туре без проблем обыграла Фарерские острова. Португалия одержала пятую победу подряд и является единственным конкурентом швейцарцев за прямую путевку на мундиаль. Остальные команды этих шансов практически лишились. Отметим сенсационную победу Андорры над Венгрией, благодаря которой пиренейцы покинули последнее место в группе.

В группе Н Бельгия одержала пятую победу в шести матчах и является главным претендентом на выход на чемпионат мира. Греция и Босния и Герцеговина поделили очки в очной встрече и поспорят за второе место.

Группа А

Швеция - Франция 2:1

Голы: Дурмаз, 43, Тойвонен, 90+3 - Жиру, 37

Нидерланды - Люксембург 5:0

Голы: Роббен, 21, Снейдер, 34, Вейналдум, 62, Промес, 70, Янссен, 84 (с пенальти)

Беларусь - Болгария 2:1

Голы: Сиваков, 33 (с пенальти), Савицкий, 80 - Костадинов, 90+1

Группа В

Фарерские острова - Швейцария 0:2

Голы: Джака, 36, Шакири, 59

Латвия - Португалия 0:3

Голы: Роналду, 41, 63, Силва, 67

Андорра - Венгрия 1:0

Гол: Ребес, 26

Группа Н

Греция - Босния и Герцеговина 0:0

Эстония - Бельгия 0:2

Голы: Мертенс, 31, Шадли, 86

Гибралтар - Кипр 1:2

Голы: Эрнандес, 30 - Чиполина, 10 (в свои ворота), Сотириу, 87

Э.А.