Тело Натига Алиева доставлено в Баку - ОБНОВЛЕНО

2017-06-10 10:15 | www.apa.az | 3

Тело скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджана Натига Алиева доставлено в Баку.

Как сообщает находящийся в международном аэропорту Гейдар Алиев корреспондент АПА, тело было отвезено в Бакинский центр культуры, где будет проведена церемония прощания.

После церемонии прощания Н.Алиев будет похоронен в Аллее почетного захоронения.

Отметим, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натик Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.

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Гроб с телом скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджан Натига Алиева отправлен в Баку.

Как сообщает турецкий корреспондент АПА, сегодня днем будет проведена церемония прощания с министром. Н.Алиев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

На прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натик Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.