В Великобритании обнародовали окончательные итоги парламентских выборов

2017-06-10 10:21 | www.oxu.az | 3

По итогам подсчета данных по всем избирательным округам британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы — 262, Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — 10, Партия Уэльса — 3, Партия «зеленых» — один.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, когда ни одна партия не набирает больше половины мандатов, возникает ситуация «подвешенного парламента» и необходимость создания коалиций. Премьер-министр, лидер консерваторов Тереза Мэй заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить.

Э.А.

