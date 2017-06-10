Мечеть «Гаджи Джавад» перенесут – ВИДЕО

2017-06-10 10:30 | www.oxu.az | 3

Мечеть «Гаджи Джавад», расположенная на бывшей «Советской», должна была быть снесена в рамках проводимых на данной территории работ по благоустройству. Однако верующие воспрепятствовали этому.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xəzərxəbər, специальная комиссия, созданная по поручению президента страны, после переговоров с верующими приняла решение снести мечеть и построить ее в другом месте на территории Ясамальского района. На улице Шарифзаде уже начали рыть котлован под фундамент.

Э.А.