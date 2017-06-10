Мубариз Гамидов обсудит с коллегами в Москве деятельность молодежных театров

2017-06-10 10:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку, заслуженный артист, президент Азербайджанского национального центра ASSİTEJ (Международная ассоциация театров для детей и молодежи) Мубариз Гамидов, примет участие в Международном творческом семинаре с участие руководителей детских и молодежных театров России, стран СНГ и Балтии, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Семинар пройдет при организации министерства культуры России и Российского академического молодежного театра, 1-4 декабря в Москве.

В ходе семинара руководители театров поделятся с коллегами опытом работы, обсудят цели и задачи, стоящие в современное время перед театрами юного зрителя, проведут ряд тренингов. Также в рамках мероприятия предусмотрены рабочие встречи и подписание соглашений о взаимных гастролях.

(Автор: Джани Бабаева)