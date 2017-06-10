Акционеры азербайджанского банка обсудят повышение капитала

2017-06-10 10:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Rabitabank планирует увеличение уставного капитала посредством новой эмиссии акций, говорится в сообщении, опубликованном в субботу в официальной прессе.

Согласно сообщению, данный вопрос будет обсужден в рамках внеочередного общего собрания акционеров банка, которое состоится 14 июля в административном здании банка по адресу Баку, улица 28 мая, 33.

В связи с новой эмиссией акций будут обсуждены изменения в устав банка.

Rabitabank функционирует на рынке Азербайджана с 1993 года, и в качестве основного партнера малого и среднего бизнеса предлагает финансовые услуги физическим и юридическим лицам по различным направлениям. У банка 23 филиала и одно отделение.

(Автор: Анвар Мамедов)